Calici e forchette, il centro-destra di Mondovì tende la mano: "Disponibili a collaborare, prima che si passi da 'risorsa' a 'problema'"

“All'indomani di 'Calici e forchette' prendiamo atto delle dichiarazioni dell'Amministrazione comunale sull'andamento dell'evento in sé. Nonostante qualche giro di parola traspare chiaramente ciò che è stato, ossia un flop che necessita di un ripensamento serio quanto efficace”. Queste le parole del gruppo consigliare di Centro-destra di Mondovì: “Sono ormai tre anni che questa Amministrazione ha in mano ciò che prima era 'Peccati di gola' – prosegue il gruppo – e ancora non si vede un evento che sia davvero peculiare per la città. Ci mettiamo a piena disposizione per dare una mano e sviluppare nuove idee. Non si può negare che i passaggi in città ci siano stati, ma soprattutto nella giornata di venerdì ed in parte sabato: quando ci si è resi conto della pochezza del percorso espositivo, il pubblico ha iniziato a latitare ed infatti domenica la città era praticamente deserta. Insomma, non è stato 'Calici e forchette' il motivo della presenza di pubblico. Cosa che invece non è accaduta, ad esempio, per l’evento ‘Cavoli tuoi-Fiera di San Martino’, che diversamente da ‘Calici e forchette’ non ha tradito il suo format originario e ha richiamato in città un gran numero di persone. Allo stesso modo, molta delusione tra gli espositori, che già erano pochi e che rischiamo di farci ulteriormente sfuggire se le cose non cambiano. Fortunatamente l'assessore competente pare essersene accorto – ci auguriamo sia così anche per il sindaco, che probabilmente visti i tanti impegni non è riuscito a seguire con sufficiente attenzione l’iter di sviluppo dell’evento e a fornire adeguato supporto ai suoi assessori - e dalle sue parole si evince la necessità di un cambiamento profondo. Ma anche di maggiore attenzione e lungimiranza nella scelta del partner che si occupa direttamente dell'organizzazione”.

Proseguono ancora dal Centro-destra: “L'evento 'Calici e forchette' è inserito tra le manifestazioni rilevanti della città. Cosa significa? Che riceve un contributo diretto da parte della Fondazione CRC, pari a 70 mila euro per tre annualità, 'sulla fiducia', ossia senza partecipare a bandi o a sessioni erogative. Ma, visto l'andamento dell'edizione 2024, che se possibile ha addirittura peggiorato i risultati di un'edizione 2023 già di per sé poco brillante, siamo ancora sicuri che sia davvero 'rilevante' per l'Amministrazione? Se così fosse, è necessario quanto prima cambiare rotta se non si vuole affossare definitivamente la manifestazione. O che la stessa si trasformi da risorsa in problema: per questo motivo ribadiamo la nostra disponibilità a partecipare ad un tavolo congiunto per proporre idee per il rilancio della manifestazione, per il bene della città”.