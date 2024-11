Con “SpecialMENTE” è in arrivo a Dronero Matteo Filippini, uno dei più affermati mentalisti italiani

Mentalismo, illusionismo e musica rock con uno dei più affermati mentalisti italiani. È in arrivo a Dronero un nuovo imperdibile spettacolo firmato Blink Circolo Magico, nell’ambito della rassegna magica Sim Sala Blink 2024/2025.

Appuntamento al Cine Teatro Iris, sabato 23 novembre alle ore 21, con Matteo Filippini e la sua “SpecialMENTE”: una serata unica nel suo genere, dove inspiegabili tecniche di mentalismo si mescoleranno a momenti esilaranti e musica rock, per “uno spettacolo di Mentalismo non così noioso come uno spettacolo di Mentalismo”.

Appassionato di mentalismo ed arti correlate (suggestione ed ipnosi, lettura a freddo, illusionismo) da oltre trent’anni, Matteo Filippini fin dalla tenera età ha raccolto e studiato centinaia di libri sull’argomento, tanto che la sua biblioteca conta circa 800 pubblicazioni dedicate alla magia in tutte le sue forme.

Lui stesso ha scritto numerosi libri e la sua firma compare regolarmente su alcune tra le più importanti riviste del settore. Inoltre, è stato ospite di varie trasmissioni televisive e radiofoniche su canali nazionali come Rai, Mediaset, La7, La Nove, Sky.

Oltre a proporre il suo spettacolo di Mentalismo, Matteo si occupa anche di formazione per aziende con speech e workshop dedicati al cold reading (l’arte di ‘leggere a freddo’ dei perfetti sconosciuti), alla comunicazione in molte sue forme e al public speaking.

Riconosciuto esperto dell’arte scenica della “lettura della mente”, sul palco dell’Iris di Dronero proporrà una serie di avvincenti esperimenti di telepatia, in una serata in cui il pubblico che diventerà protagonista stesso di quanto avviene sul palcoscenico. Sarà un’avvincente performance, ricca di emozioni e esperienze impossibili, in cui le menti di performer e spettatori daranno vita assieme a qualcosa di difficilmente spiegabile. Tutto questo accompagnato da straordinari momenti di musica.

“Matteo Filippini è uno showman a tutto tondo - dice Giorgio Barbero presidente Blink Circolo Magico - un passato da musicista rock al fianco di leggendari musicisti internazionali (ha suonato con membri di band come Deep Purple, Toto, Jethro Tull, AC/DC, Scorpions) ed ora brillante mentalista, riconosciuto anche da molti colleghi, come uno dei migliori in Italia. Verrà a Blink con tutto il suo bagaglio di esperienza ed effetti speciali. Abbiamo ancora tanto da scoprire sulle suggestioni della nostra mente e Matteo ci metterà letteralmente alla prova con i suoi magici esperimenti.”

Biglietto d’ingresso unico a 12 euro, per maggiori informazioni e prenotazioni sul sito www.blinkcircolomagico.it o contattando il numero 366 5397023. La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Dronero, dall’ATL Cuneese, e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.