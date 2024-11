Ottima riuscita per la "Sagra della torta di pere dei tetti", organizzata dal Locale Circolo ACLI

Il Circolo Acli – Pro Tetti ha organizzato, domenica 10 novembre, nell’apposita area attrezzata, la “Sagra della Torta di pere dei Tetti”, giunta alla terza edizione.

La torta è tipica della frazione, e prevede l’uso della pera madernassa, coltivata nella zona, cotta al vino, che viene inserita in un impasto con amaretti, mandorle, cacao e zucchero, e poi racchiusa in un guscio di pasta rustica e cotta in forno.

Per la sagra di domenica scorsa ne sono state prodotte circa 230 e sono state vendute tutte: in parte a fette e nella maggior parte intere. “Generosa è stata l’affluenza da parte del pubblico – dice il presidente del Circolo, Simone Giorsetti –; molto gradita anche la presenza del mercatino da noi organizzato, con i produttori locali (orticoltura, succo di mele, formaggi ecc.) e, nel pomeriggio, della musica occitana dei “Lou Serpent”.

Il circolo conta su una quarantina di soci attivi e cerca di mantenere viva la cultura e le tradizioni della frazione. Durante i mesi scorsi hanno lavorato alla risistemazione del sentiero che da Tetti arriva sul vicino monte Meloi (circa 300 metri di dislivello, dove un tempo si facevano i fuochi in occasione della festa patronale di San Michele), le cui tracce si erano perse nel tempo e che ora è stato completamente rimesso a nuovo e regolarmente censito nella rete ufficiale dei sentieri regionali e nazionali.

Durante la giornata della sagra di domenica 10 novembre, il presidente provinciale delle Acli Cuneesi Elio Lingua ha fatto visita alla manifestazione e si è complimentato con il presidente Giorsetti e con i soci del Circolo, per il loro lavoro che svolgono come volontari per mantenere viva la frazione e il senso di comunità e appartenenza da parte della gente.