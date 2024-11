Pallapugno: Enrico Costa confermato alla presidenza della Fipap

Eletto il nuovo Consiglio federale della Fipap per il prossimo quadriennio olimpico 2024-2028.

L’Assemblea delle società affiliate ha votato per il rinnovo delle cariche durante la riunione che si è tenuta domenica 10 novembre a Dogliani.

Enrico Costa, in carica dal 2005 e unico candidato alla presidenza, è stato confermato con oltre il 97% dei voti.

Il Consiglio federale sarà composto da dieci persone: Bruno Aimar, Stefania Toselli, Marco Scajola, Martina Raimondo, Stefano Dho, Luca Selvini e Giulia Liboà per i dirigenti; Federico Alessandria e Milena Cavagnero per gli atleti; Lorenzo Terreno per i tecnici.

A ricoprire l’incarico di presidente dei revisori dei conti è stata confermata Aurelia Isoardi.