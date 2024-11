Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì fa suo il big match contro Collegno e resta a punteggio pieno

Quinto successo stagionale pieno su 5 gare disputate per il VBC Mondovì che al PalaItis piega per 3-1 (25-21,19-25, 25-13,25-21) l’ ArtiVolley Collegno, squadra di alto livello tecnico e che all’ inizio del match si trovava al secondo posto in classifica generale.

Grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti i monregalesi restano a punteggio pieno e salgono a quota 15, a +2 sul Lasalliano Torino ed a +4 sill’ Acqui e sull’ Asti terzi.

“Abbiamo conquistato 3 punti importantissimi sia per la classifica che per l’ autostima – commenta al termine coach Massimo Bovolo –, contro una squadra di livello tecnico decisamente elevato e che lotta con grande determinazione su ogni pallone. Quando abbiamo spinto abbiamo operato break importanti, poi ogni tanto abbiamo rallentato il ritmo e loro, che sono una squadra mai doma, hanno recuperato, riaprendo i set. Fortunatamente, a parte la seconda metà della seconda frazione, in cui abbiamo commesso troppe imperfezioni, siamo sempre ripartiti con lucidità ed efficacia, piazzando parziali che si sono rivelati decisivi. Ora pensiamo alla trasferta di sabato sera ad Asti, una partita molto difficile e complessa, contro un’ avversario di assoluto livello, che gioca una pallavolo efficace e che può contare su un giocatore estremamente pericoloso e di qualità come Matteo Martino.”

Massimo Bovolo ha schierato Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Catena centrali, Basso e Fenoglio liberi, inserendo Garello per alzare il muro e Candela per rinforzare la seconda linea.Nel primo set i monregalesi partono contratti e, a causa anche di troppi errori gratuiti, vanno sotto prima 10-5 e poi 14-8. Ridotto il numero di errori gratuiti e salito il livello globale del gioco, soprattutto l’ efficacia della battuta, il VBC recupera lo svantaggio, ottenendo la parità sul 19-19 con un gran muro di Catena. Un muro di Genesio vale il 21-20, un muro di Caldano il 23-21, quindi Menardo sigla il 24-21 ed infine Genesio firma il punto del definitivo 25-21.

Nella seconda frazione i monregalesi partono forte e si portano prima sul 4-0 con Menardo e poi sul 9-4 con Genesio, quindi ritornano a commettere troppi errori, permettendo all’ ArtiVolley di recuperare lo svantaggio ed ottenere la parità sul 13-13, L’ equilibrio resta sino al 15 pari, quando gli ospiti piazzano una nuova accelerata e prima si portano sul 21-17, poi sul 23-18 ed infine chiudono 25-19, mentre entra Garello per alzare il muro ed il libero Fenoglio.

Nel terzo set i monregalesi, con Fenoglio confermato come libero, partono forte e si portano subito sull’ 8-2 grazie ad un muro di Caldano e Menardo. Genesio sigla il 14-6, Caldano realizza il 18-10, Menardo ottiene il 23-10 ed infine Genesio prima conquista il punto del 24-12 ed infine quello del 25-13, mentre entra Candela in seconda linea.

Anche nella quarta frazione i monregalesi, sempre con Fenoglio libero, partono bene e si portano prima sul 6-3 con un bel muro di Caldano e poi sul 10-7 con un muro di Catena. Come nel primo set la squadra rallenta e gli sopiti ne approfittano, recuperando sino al 15 pari. I monregalesi non si disuniscono e ripartono, portandosi prima sul 19-16 con Genesio, poi sul 22-18 con Menardo ed infine chiudono 25-21 con un bell’ attacco di Genesio , mentre entra nuovamente Candela in seconda linea.

Sabato il VBC Mondovì è atteso dalla difficilissima trasferta di Asti, contro un’ avversaria, come si è potuto già vedere in Coppa, di assoluto valore e che può contare su un giocatore di categoria superiore come lo schiacciatore ex Nazionale Matteo Martino. Ovviamente l’ obbiettivo dei monregalesi è quello di cercare di proseguire nel filotto vincente, ma tornare a casa da Asti con un successo sarà veramente duro ed impegnativo.

VBC MONDOVI’ – ARTI VOLLEY COLLEGNO 3-1 (25-21,19-25,25-13,25-21)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Menardo, Garelli, Catena, Caldano, Matteo Basso (L1), Fenoglio (L2), Candela, Berutti, Marco Basso, Borsarelli, Bertano. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.