Honda Olivero Cuneo protagonista ad EICMA 2024

La Honda Olivero Cuneo è stata protagonista di un bella giornata trascorsa ad EICMA, l’esposizione più importante al mondo per le due ruote. Le ragazze di coach Pintus sono state ospiti del padiglione Honda, co-title sponsor della società per la stagione in corso.

La squadra, insieme a diversi membri dello staff, ha trascorso una giornata ammirando l’esposizione di Rho Fiera da protagoniste.

I co-presidenti della Honda Olivero Cuneo ed il board di Honda sono intervenuti per un evento particolare, condotto da Giulia Pisani, voce di Rai Sport.

La giornata è stata quindi proficua per mostrare il solido legame tra la società ed il suo co-title sponsor.

Patrizio Bianco ed Emilio Manini, co-presidenti del club, hanno detto: “Avere un brand internazionale come Honda Motor Europe Ltd-Italia è importantissimo, non solo per noi, ma per tutto il movimento. La dirigenza della Lega è sempre stata entusiasta di avere Honda Motor Europe Ltd-Italia all’interno del mondo del volley. Honda investe tantissimo nel mondo dello sport femminile e nel mondo dello sport di squadra, come dimostrano i risultati ottenuti in tutte le competizioni a cui prende parte. Le somiglianze delle due realtà si notano nella determinazione di voler sempre stare davanti a tutti, infatti condividiamo lo spirito che ci spinge a voler fare la differenza. Il nostro è sicuramente un connubio che può durare nel tempo”.

Alle loro parole hanno fatto eco quelle di Daniele Leonardi, responsabile ufficio vendite di Honda Motor Europe Ltd-Italia: “Abbiamo visto un grande sforzo organizzativo e finanziario fatto dalla dirigenza all’inizio della stagione. Per questo siamo contenti di aver rinnovato la partnership con la società. Per noi il volley ha una caratteristica unica, ossia quella di gestire momenti psicologicamente pesanti in campo come squadra. Poi lo spirito di competizione unisce le nostre due realtà. La giornata di oggi è stata speciale perché vogliamo comunicare i nostri valori sportivi anche attraverso i volti di queste ragazze”.

Fotografie su moto stupende, autografi e gadget hanno animato le pallavoliste della Honda Olivero Cuneo.

Adesso la testa è già sulla prossima partita: domenica 17 novembre si viaggia in trasferta a Perugia.

Questo il programma della settimana:

Lunedì: PESI (9:30-11), ALLENAMENTO (14-17:30, Palazzetto dello Sport)

Martedì: VIDEO E ALLENAMENTO (17-20, Palazzetto dello Sport)

Mercoledì: ALLENAMENTO (17:30-20, Palazzetto dello Sport)

Giovedì: PESI (14:30-16)

Venerdì: VIDEO E ALLENAMENTO (14:30-17:30, Palazzetto dello Sport)

Sabato: ALLENAMENTO (9-11, Palazzetto dello Sport), PARTENZA PERUGIA (11)

Domenica: RIFINITURA (9-10:30), PARTITA PERUGIA (18:30, Pala Barton)