Ita-Lufthansa, scade termine per consegna del piano di integrazione

(Adnkronos) - Oggi a mezzanotte scadrà il termine per la consegna alla Commissione Europea del piano finale per l'integrazione tra Ita e Lufthansa, in forse per via di disaccordi tra la compagnia tedesca e il Mef sul prezzo. Per l'esecutivo Ue, tuttavia, a quanto si apprende a Bruxelles, non si tratta di una scadenza tassativa: la Dg Concorrenza è più interessata ai rimedi che verranno messi in campo per ovviare agli effetti negativi per la concorrenza dell'integrazione tra le due compagnie che alla tempistica dell'operazione, un aspetto che riguarda più le parti in causa e gli azionisti.

Quindi, la scadenza non è tassativa e, se le parti avranno bisogno di più tempo e richiederanno una proroga, con tempi ragionevoli, può anche darsi che venga concessa: alla Commissione interessa che vengano messi in campo rimedi adeguati, se la fusione dovesse essere portata a termine.