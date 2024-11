Orientamento e professioni sanitarie: da Cuneo a Verduno porte aperte agli studenti delle superiori

Per il secondo anno consecutivo, le aziende ospedaliere della provincia di Cuneo apriranno le loro porte agli studenti delle classi IV e V delle scuole superiori, nell’ambito del progetto “Orientamento Scolastico e conoscenza delle Professioni Sanitarie”. L’iniziativa nasce grazie a una collaborazione tra gli ordini delle Professioni Sanitarie – Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione TSRM-PSTRP, Ordine delle Professioni Infermieristiche e degli infermieri pediatrici di Cuneo e Ordine dei Fisioterapisti – i servizi di orientamento scolastico dell’Università di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale, e la Dirigenza delle Professioni Sanitarie delle aziende sanitarie Asl CN1, Asl CN2 e Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle.

Gli incontri, aperti agli studenti su prenotazione, offrono l’opportunità di interagire direttamente con i rappresentanti delle 22 professioni sanitarie, disponibili a rispondere alle domande sul lavoro e sul percorso di studi necessari per intraprendere queste carriere. “È un’occasione unica per avvicinarsi a un mondo professionale vasto e variegato, fondamentale per la salute pubblica”, spiegano gli organizzatori.

Ecco le date e le sedi degli incontri:

16 novembre 2024 : Ospedale Santa Croce, Cuneo – orario 9-13 e 14-16 (evento su prenotazione: link per prenotazione )

: Ospedale Santa Croce, Cuneo – orario 9-13 e 14-16 16 novembre 2024 : Ospedale Civile SS. Annunziata, Savigliano – orario 9-13

: Ospedale Civile SS. Annunziata, Savigliano – orario 9-13 23 novembre 2024 : Ospedale Michele e Pietro Ferrero, Verduno – orario 9-13 e 14-16

: Ospedale Michele e Pietro Ferrero, Verduno – orario 9-13 e 14-16 23 novembre 2024: Ospedale Regina Montis Regalis, Mondovì – orario 9-13

Si ringraziano anticipatamente i professionisti e gli studenti per la partecipazione. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a cda.logopedisti@ordineprofessionisanitariecuneo.org.