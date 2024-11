Roma, De Rossi: "Mai detto che non tornerò più a Trigoria"

(Adnkronos) - "Non ho mai detto che non sarei più tornato a Trigoria. Sono uscite tante cose ma al di là delle dinamiche, accadute sia qualche anno fa da calciatore, sia da allenatore, dinamiche normali di questo mestiere, io lì sono di casa, ci lavora anche mio padre", così l'ex capitano e allenatore della Roma Daniele De Rossi nel corso della cerimonia annuale della 'Hall of Fame del Calcio Italiano' a Coverciano, dove il 41enne romano è stato premiato per la categoria 'Calciatore italiano'. "Si torna sempre nei posti dove si è stati bene. Così come torno qui a Coverciano, tornerò anche a Trigoria. A breve entrerò anche nella Hall of Fame della Roma", aggiunge De Rossi.

Le parole di De Rossi arrivano nei giorni in cui Dan e Ryan Friedkin sono impegnati della scelta di un nuovo allenatore per la Roma dopo l'esonero di Ivan Juric, ingaggiato a settembre proprio per sostituire De Rossi, silurato dopo sole 4 giornate. Tra le voci per riavvicinare la tifoseria ci sarebbe anche un possibile ritorno di De Rossi sulla panchina giallorossa.