Xavier Chevrier e Sarah Aimee L’Epee vincono la Michelin FastCûni

Il sabato precedente alla Stracôni è dedicato alla corsa competitiva.

Dal primo pomeriggio, in piazza Galimberti il tifo per i campioni della velocità alla Michelin FastCûni, che quest’anno ha visto un ospite d’eccezione: il campione Pietro Riva, runner albese fresco di vittoria del titolo tricolore di mezza maratona, conquistato domenica 3 novembre ai Campionati italiani svoltisi a Civitanova Marche.

La Michelin FastCûni, giunta alla sua terza edizione, quest’anno ha fatto il salto di qualità, proponendo un percorso omologato Fidal di 10 km. I migliori runner locali e nazionali non si sono fatti attendere: tutti pronti alla partenza unica delle 16 si son dati battaglia all’ultimo giro.

La gara è stata vinta dall’atleta Xavier Chevrier, che ha superato Elia Mattio e Gianluca Ferrato piazzatosi rispettivamente al secondo e al terzo posto. Per le donne nulla da fare per la nostra Anna Arnaudo, che non è riuscita a terminare la corsa vinta da Sarah Aimee L’Epee, seguita da Rachele Cremonini e Gaia Gagliardi.

La Michelin FastCûni, inoltre, ha permesso di consegnare il titolo di vincitore e vincitrice della speciale Combinata Centro Calor, che comprendeva anche la Apple Run, corsa a Cavour il 1° novembre. Il titolo della Combinata Centro Calor è stato vinto da Elia Mattio per la sezione Maschile, mentre per la Femminile la regina è sempre lei, Sarah Aimee L’Epee .