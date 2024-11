A Racconigi la rassegna Raccordi con lo spettacolo "Gli Anni"

Per il secondo appuntamento di Raccordi, la rassegna curata progetto Cantoregi in collaborazione con la Fondazione Piemonte da Vivo nell'ambito del progetto Corto Circuito, arriva alla SOMS di Racconigi Gli anni di Marco D'Agostin, pluripremiata produzione vincitrice tra gli altri di due premi UBU nel 2023 – miglior spettacolo di danza e miglior performer - che sta solcando i teatri di tutto il mondo riscuotendo un successo clamoroso.

Gli anni evoca attraverso il suo titolo il racconto biografico e assieme generazionale del romanzo di Annie Ernaux, così come la popolarissima canzone degli 883: del primo sarà riscattato l’andamento narrativo, che accoglie in un “noi” storico una coltre di dettagli; della seconda verrà replicata la trama nostalgica ma leggera. Lo spettacolo, costruito a partire da una playlist di brani pop e rock dagli anni ’60 a oggi, ci proietterà in una carrellata di ambienti, scene e brandelli vari di vita familiare, nel tentativo di sottrarre all’oblio quante più immagini possibile.

Marco D'Agostin: “Qualcuno ha scritto che c’è una distanza incolmabile tra quel che è successo un tempo e il modo in cui ci appare ora, ammantato di una strana irrealtà. La coreografia de Gli anni è costruita per tentare di ricucire questo strappo: l’incandescente storia di un singolo - Marta Ciappina, interprete unica per itinerario artistico e peculiarità tecniche nel panorama della danza italiana - invita gli spettatori a giocare con la propria memoria. Il corpo di Marta e gli occhi di chi la guarda intraprendono un viaggio che fa la spola tra il presente - il momento della performance, irripetibile incontro romantico - e il passato di ognuno, in una trama di andate e ritorni che confonde le storie, le canzoni e i ricordi. Su palco e platea si stende lenta l’ombra di un romanzo: l’invito è a scriverlo assieme, un’opera a cento mani che ci esorti ad attraversare le rovine guardando in alto”.