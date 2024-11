Best Wallet lancia la presale di $BEST, il token nativo del portafoglio

Best Wallet, piattaforma che permette la creazione e l’utilizzo di un portafoglio Web3, ha annunciato l’inizio della prevendita del nuovo token nativo $BEST, disponibile sull’app ufficiale.

In questo caso si tratta di una presale privata ed esclusiva, resa disponibile solo per gli utenti di Best Wallet per un periodo di due settimane. Tutti coloro che possiedono un portafoglio su Best Wallet, potranno quindi acquistare questa nuova criptovaluta.

Vai alla presale di BEST

La sfida di Best Wallet

Questa nuova prevendita è inserita in un’ottica più ampia di sfida ad altri wallet importanti, come per esempio MetaMask, introducendo funzioni avanzate e un’interfaccia utente quanto più semplice e intuitiva possibile. Un esempio di tale approccio è dato dallo strumento “Upcoming Tokens”, ovvero i token in arrivo, che permette agli utenti di accedere ai più recenti token in prevendita e partecipare in maniera conveniente dalla propria interfaccia. Tra questi è incluso naturalmente il nuovissimo BEST, attualmente in prevendita.

La presale ha aperto i battenti con un prezzo di 0,0225$ per token, ma naturalmente questo prezzo non resterà tale a lungo e aumenterà gradualmente, permettendo migliori ritorni ai primi investitori.

La funzione Upcoming Tokens

Questo nuovo strumento di Best Wallet ha permesso agli investitori di avere un’ottima arma a propria disposizione nello spazio delle criptovalute. Facilitando l’identificazione di potenziali ottimi investimenti, garantendo la possibilità di trovare progetti con un semplice tocco dello schermo.

Best Wallet è sempre stato noto per la sua attenzione alle interfacce, cosa che anche in questo caso viene rispettata, offrendo un modo tutto nuovo di interagire con le criptovalute, soprattutto quelle non ancora quotate sugli exchange che potrebbero essere talvolta più difficili da trovare.

Best Wallet ha così un vantaggio rispetto alla concorrenza ed è in grado di attirare molti più utenti. La funzione è stata lanciata di recente e ha già avuto un impatto non indifferente: ha raccolto più di 2,7 milioni di dollari tra tutte le presale incluse nella funzione. Si tratta di una caratteristica che non solo rende più semplice il trovare questi token in presale, ma aumenta anche la sicurezza per gli utenti stessi.

Questi ultimi non saranno più vittime di scam, rug pull e altri fenomeni poco piacevoli che purtroppo sono presenti nel mondo delle cripto. I siti fraudolenti cercano di ingannare gli investitori, con domini fasulli atti a rubare il loro denaro. Per questo Best Wallet ha deciso di lanciare BEST direttamente tramite la sua funzione Upcoming Tokens, assicurando così il massimo della sicurezza e dando l’opportunità ai suoi utenti di partecipare per primi al prezzo migliore.

Utilizzi del token BEST

Ma a cosa servirà di preciso questo token nativo? BEST sarà il token di governance dell’ecosistema in espansione di Best Wallet. Questo include naturalmente il portafoglio, ma anche l’exchange decentralizzato nativo e il nuovo Best Card, elemento chiave per sbloccare vantaggi per gli utenti.

Usando BEST è possibile ridurre i costi di transazione, ma anche godere di prezzi inferiori quando si utilizzano gli swap cross-chain di Best Wallet o quando si convertono criptovalute in valute fiat.

I possessori di BEST avranno tanti altri vantaggi, come la possibilità di partecipare alla fase iniziale delle prevendite, quello che è definito anche come “Stage 0”, ovvero prima che la presale venga annunciata al pubblico. Ciò significa che il prezzo dei token è il più basso in assoluto.

Per partecipare alla prevendita del token BEST bisogna scaricare l’app di Best Wallet dal Google Play o Apple App Store. Dopodiché basta accedere alla schermata Upcoming Tokens ed effettuare lo scambio di cripto per BEST. Seguite inoltre tutti gli aggiornamenti sul progetto tramite i canali ufficiali come la pagina social X e Discord.

Vai alla presale di BEST