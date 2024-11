Domenica 24 novembre s'inaugura il rinnovato Parco romantico del Castello di Monticello d'Alba

Domenica 24 novembre in occasione della Festa dell’Albero 2024, verrà tagliato il nastro del rinnovato Parco romantico all’inglese del Castello di Monticello d’Alba.

Il parco è stato protagonista di un progetto di valorizzazione finanziato dal bando PNRR M1C3I2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” del Ministero della Cultura dal titolo "Il parco del Castello di Monticello d'Alba: valorizzazione e fruizione di un luogo da 7 secoli simbolo del Roero". Il parco fu disegnato nel 1827 dal paesaggista Xavier Kurten secondo la tradizione romantica inglese e portato a termine nel 1839 dal giardiniere Marcellino Roda. Tramite i lavori di riqualificazione è stato quindi possibile riportarlo agli antichi splendori e vederlo completato.

La giornata prevede il taglio ufficiale del nastro insieme alla Istituzioni alle ore 10.30 e la presentazione degli interventi realizzati. Contestualmente, verrà inaugurata la mostra fotografica “Un sogno ritrovato” con foto del parco prima e dopo l’intervento: le foto del parco rinnovato sono firmate da Dario Fusaro, fotografo professionista specializzato in garden photography. La mostra rimarrà allestita fino a marzo 2025 e sarà visitabile durante le aperture ordinarie del castello.

Tutto il giorno, le guide naturalistiche del Parco condurranno i partecipanti in brevi visite guidate gratuite insieme a dame, cavalieri e nobili figuranti dell’Associazione Culturale “Le vie del tempo”. Antichi personaggi coloreranno il giardino con abiti d’epoca, accompagnando i visitatori in un’esperienza immersiva. Il parco prevede tre percorsi ad anello, con 30 QR code posizionati in altrettanti punti di interesse.

Non è necessaria la prenotazione.