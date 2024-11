Granda Story: gli ultimi 20 anni di storia della provincia di Cuneo nei primi 20 anni di Targatocn. Prenota gratis il tuo posto a teatro per il 23 novembre!

Un viaggio emozionante attraverso due decenni di storia, cultura e musica che hanno segnato la provincia di Cuneo: Granda Story celebra il passato e il presente di una comunità vibrante, raccontata attraverso parole, musica e narrazioni che hanno accompagnato la crescita del nostro territorio.

Lo spettacolo Granda Story è previsto per Sabato 23 novembre alle ore 20:30 al Teatro Toselli di Cuneo. La registrazione è necessaria per avere i posti gratuiti al seguente link:

https://www.ibcard.it/eventi/4865-i-primi-20-anni-di-targatocn-it-20-anni-di-storia-della-provincia-di-cuneo-1514

Una serata unica che vedrà protagonisti la musica e le parole, con un'esibizione speciale realizzata in collaborazione con il Conservatorio "Ghedini" di Cuneo.

Le melodie si intrecceranno con le storie più rilevanti della provincia di Cuneo per offrire uno spettacolo che saprà emozionare e coinvolgere ogni spettatore.

Granda Story racconterà quei fatti che spesso si dimenticano, quelle vicende che si ricordano, quegli eventi che hanno segnato gli ultimi 20 anni della provincia di Cuneo, proprio come i 20 anni di Targatocn.it, il quotidiano on line della nostra terra, accompagnati dalle musiche del Conservatorio Ghedini in un repertorio di generi diversi, dalla classica, al pop e rap per vivere una serata unica.

Un'occasione imperdibile per celebrare insieme un pezzo della nostra storia e della nostra identità culturale. Non mancare, prenotati il posto gratuito su https://www.ibcard.it/eventi/4865-i-primi-20-anni-di-targatocn-it-20-anni-di-storia-della-provincia-di-cuneo-1514

Se hai problemi scrivi a info@targatocn.it , ti aiuteremo noi a riservare il tuo posto.