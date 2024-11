L'Istituto Comprensivo Cortemilia-Saliceto agli ATP Finals di Torino

Anche l'Istituto Comprensivo Cortemilia-Saliceto è presente agli ATP Finals di Torino. Infatti, in concomitanza con la giornata di apertura dell'evento sportivo internazionale, venerdì 8 novembre, la Federazione Italiana Tennis ha organizzato la festa di “Racchette in Classe”, un progetto realizzato dal maestro Paolo Boetti, a cui hanno aderito alcuni plessi dell'Istituto. Proprio grazie a questa partecipazione, gli alunni delle scuole primarie di Camerana, Prunetto e Saliceto, con alcune classi della Secondaria di Monesiglio e Saliceto hanno preso parte a questa divertente giornata, in cui i bambini si sono cimentati in varie specialità, dal tennis al ping pong, dal pickle ball al padel e ad altri giochi di squadra per sviluppare competenze relazionali. La gita è stata un'occasione importante per scoprire nuovi sport, ma anche per allenare, potenziare e mettere in pratica il rispetto delle regole e le capacità di star bene con gli altri.