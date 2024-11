Kickboxing. Perona e Tombini sugli scudi agli Europei, il Maestro Ivan Sciolla: "Orgoglioso di loro, ho ancora i brividi"

Sono tornate in patria le fighters cuneesi Nicole Perona ed Elena Tombini, due ragazze che rendono orgogliosa la nostra città e l’Italia intera.

Si sono infatti svolti ad Atene i Campionati Europei Assoluti di Kickboxing WAKO, l’unica Federazione riconosciuta a livello olimpico per la Kickboxing.

Le atlete del M° Ivan Sciolla (Kickstar Team di Cuneo) hanno rappresentato l’Italia, indossando la maglia azzurra, nel full contact sul ring, conquistando i due gradini più prestigiosi del podio.

Nicole Perona si conferma regina indiscussa nei -52kg, affermandosi tra gli atleti più versatili e vincenti della storia della kickboxing. Ennesima stagione sportiva da incoronare per lei: già Argento Olimpico Europeo a luglio 2023 (Cracovia, POL) e campionessa mondiale a novembre 2023 (Albufeira, POR), anche ad Atene non lascia ombra di dubbio e vince ancora: è campionessa europea 2024. In semifinale vince ai punti con verdetto unanime contro la Gran Bretagna e in finale vince all’unanimità e con un match spettacolare contro la fighter norvegese. Serietà, determinazione, umiltà, duro lavoro, classe, riconoscibilità, dolcezza e una forza di volontà non comune sono tra le sue doti principali da sempre. Perona, ad Atene, ha inoltre rappresentato ancora una volta l’Italia Team quale Portabandiera nella Cerimonia di Apertura del Campionato. Insomma, se vincere "può essere facile", sicuramente confermarsi da così tanti anni ai vertici internazionali non lo è affatto.

Elena Tombini ad Atene non è destinataria di un sorteggio fortunato: infatti ai quarti di finale si trova subito opposta alla campionessa del mondo in carica, l’Atleta polacca. Elena però ha svolto un’ottima preparazione al fianco della compagna e sparring partner Nicole, e ovviamente sotto le metodiche direttive del loro Coach Sciolla, e con grinta, determinazione e tanto cuore porta a casa la vittoria con verdetto unanime, accedendo alla semifinale contro la fighter Ungherese. Tombini, già bronzo Europeo (Turchia 2022) e Mondiale (Portogallo 2023), dopo un serratissimo match sul filo del rasoio conquista ancora i giudici e con Split Decision approda alla Finale, in cui trova a contendersi il titolo europeo con la fighter della Turchia. Complice sicuramente l’emozione della prima volta in finale ad un Campionato nella sua carriera sportiva, Elena non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale e il titolo vola alla Turchia. Seppur con l’amaro in bocca perché alla sua portata, questo Argento Europeo consegna ad Elena il più prestigioso risultato che avesse ancora mai ottenuto: è vicecampionessa europea 2024.

“Sono davvero orgoglioso dei risultati delle nostre ragazze” – commenta il DT Ivan Sciolla – “ho ancora i brividi dalle emozioni che ci hanno trasmesso a distanza da Atene. Si meritano tutto, si sono impegnate tanto, e come avevo dichiarato prima della partenza, ero sicuro che avrebbero potuto brillare! Quando le parole non bastano per descrivere certe emozioni, preferisco lasciare parlare i risultati e le fotografie: un altro pezzetto di storia della kickboxing è stato scritto!”.“

"Siamo davvero grate al nostro Coach, al nostro Team, alle nostre famiglie, ai vertici federali e a chiunque ci abbia seguite e supportate in presenza e a distanza per questo ennesimo campionato” – dichiarano le campionesse Perona e Tombini – “…per noi la Kickboxing è uno stile di vita, è un veicolo di Valori che cerchiamo di trasmettere in ogni occasione. Uno dei messaggi che vorremmo lasciare? Non smettete mai di sognare: non c’è nessun trucco, non occorre per forza il talento, ma se sei disposto a lavorare costantemente con impegno, dedizione, passione e umiltà, accanto a un Team di professionisti che crede in te, allora qualsiasi risultato potrà essere ottenuto, dentro e fuori dal ring.”