La prima neve sulle nostre montagne anche in live con iGATE

Dopo un lungo autunno mite a livello di temperature una nuova stagione bussa alla porta delle nostre Alpi. Questa mattina, le prime precipitazioni nevose dell’anno hanno trasformato il paesaggio, regalando uno spettacolo incantato visibile già a partire dai 1000 metri di quota. Una goccia fredda in quota, in movimento verso la Spagna, ha portato aria gelida e umidità, creando le condizioni ideali per le prime nevicate della stagione.

Una goccia fredda in quota in spostamento verso la Spagna ci regala le prime nevicate a bassa quota della stagione, con accumuli a partire dai 1000 m ben visibili nelle webcam poste su luoghi iconici come Castelmagno e Sant'Anna di Vinadio. Le precipitazioni tuttavia si esauriranno a partire dal pomeriggio.

Luoghi simbolo come il Santuario di Sant’Anna di Vinadio e il Santuario di Castelmagno si sono svegliati sotto una soffice coltre bianca, immortalati in tempo reale dalle webcam live installate da TecnoWorld nell'ambito del progetto SmartLifeStyle. Queste immagini mozzafiato sono disponibili grazie al servizio iGate, l'app del territorio con un semplice tocco, trasformando lo smartphone in un vero telecomando per scoprire il meteo, la viabilità e molto altro.

Visita https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Scopri la bellezza delle Alpi innevate in tempo reale: visita le webcam posizionate nei punti più suggestivi del territorio, come il Santuario di Sant’Anna di Vinadio e il Santuario di Castelmagno, e vivi l’esperienza della prima neve comodamente dal tuo smartphone grazie all’app iGate.