Sanità, Silenzi (Min. Salute): "Ogni euro in vaccini crea 19 euro di risparmi per Ssn"

(Adnkronos) - "Sappiamo benissimo che la vaccinazione rappresenta l'intervento maggiormente vantaggioso in termini di costo-efficacia per la sanità pubblica. Da questo punto di vista, il Fondo sanitario nazionale dedica il 5% alla prevenzione che può generare un valore molto importante. Le stime più aggiornate ci confermano che per ogni euro investito in vaccinazione si crea un ritorno di 19 euro di risparmi attesi per il Ssn, sia per quanto riguarda i ricoveri evitati sia per i costi sociali". Lo ha detto Andrea Silenzi, dirigente medico Direzione Generale della Programmazione sanitaria Ministero della Salute, nel suo intervento in occasione del Focus 'Prevenzione e vaccini’' nell’ambito del convegno "Health Innovation Show 2024" promosso da Mesit Fondazione medicina sociale e innovazione tecnologica a Roma in collaborazione con Altems, Ceis e Innovazione&Salute Roma3 e anche con il contributo non condizionato di Sanofi e Gilead.

"L’anagrafe vaccinale – ha poi spiegato Silenzi all’Adnkronos Salute - ci ha permesso di fotografare l’andamento delle vaccinazioni dalla sua creazione, ovvero il 2017, evidenziando altresì una disomogeneità a livello regionale in termini di dati. Alcune Regioni sono in grado di fornire i dati in maniera tempestiva, altre meno. Per superare questa disomogeneità stiamo lavorando con Regioni e Asl utilizzando i fondi del Pnrr per migliorare il flusso della raccolta dati" conclude.