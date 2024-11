Ucraina, ratificato il patto Kim-Putin: Nordcorea firma accordo storico sulla difesa

(Adnkronos) - Via libera all'accordo tra Kim Jong-un e Vladimir Putin. La Corea del Nord ha infatti ratificato il patto di difesa storico con la Russia, hanno riferito i media statali, suggellando una cooperazione di sicurezza sempre più approfondita tra le due nazioni nel mezzo della guerra di Mosca in Ucraina.

L'accordo "è stato ratificato come decreto" di Kim Jong Un, ha affermato la Korean Central News Agency (KCNA), riferendosi al leader con il suo titolo di "Presidente degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea". La comunicazione arriva dopo che il parlamento russo ha votato all'unanimità la scorsa settimana per ratificare l'accordo, che il Presidente Vladimir Putin ha poi firmato. "Il trattato entrerà in vigore dal giorno in cui entrambe le parti si saranno scambiate gli strumenti di ratifica", ha affermato la KCNA.

La Corea del Nord è diventata uno dei sostenitori più espliciti e importanti dell'offensiva su vasta scala della Russia contro l'Ucraina. Pyongyang è stata a lungo accusata dalle nazioni occidentali di fornire a Mosca proiettili di artiglieria e missili da utilizzare in Ucraina, ma tale sostegno è aumentato nelle ultime settimane con l'arrivo segnalato di migliaia di truppe nordcoreane pronte a impegnarsi in combattimento. Putin e Kim hanno firmato il trattato di partenariato strategico a giugno, durante la visita del capo del Cremlino a Pyongyang. Esso obbliga entrambi gli stati a fornire assistenza militare "senza indugio" in caso di attacco all'altro e a cooperare a livello internazionale per opporsi alle sanzioni occidentali. Putin ha salutato l'accordo a giugno come un "documento rivoluzionario".

Il ministro degli Esteri della Corea del Nord Choe Son Hui ha recentemente visitato Mosca e ha affermato che il suo paese "sosterrà fermamente i nostri compagni russi fino al giorno della vittoria". Ha definito l'offensiva di Mosca contro l'Ucraina una "lotta sacra" e ha affermato che Pyongyang credeva nella "saggia leadership" di Putin. Citando rapporti di intelligence, la Corea del Sud, l'Ucraina e l'Occidente affermano che la Corea del Nord ha schierato circa 10.000 truppe in Russia per combattere contro l'Ucraina. Quando gli è stato chiesto pubblicamente dello spiegamento il mese scorso, Putin non lo ha negato, ma ha invece deviato la domanda per criticare il sostegno dell'Occidente all'Ucraina. In cambio dell'invio di truppe, l'Occidente teme che la Russia stia offrendo alla Corea del Nord un supporto tecnologico che potrebbe far progredire il programma di armi nucleari di Pyongyang.

I primi scontri con i soldati ucraini sono andati in scena nella regione di Kursk all'inizio di novembre, che i reparti di Kiev hanno invaso all'inizio di agosto. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbero 11mila i soldati di Kim arrivati ormai al confine. "Ci sono già 11mila nordcoreani nella regione di Kursk", ha affermato nel suo intervento video serale. "Assistiamo ad un incremento del numero di nordcoreani, ma non nella reazione dei nostri partner".

Il primo confronto ravvicinato è stato segnalato il 4 novembre scorso da Andrii Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina. Non si conoscono dettagli relativi all'area in cui è avvenuto il 'contatto', né le conseguenze per i militari coinvolti. Si tratterebbe in ogni caso di una svolta significativa, prodotta dall'invio di migliaia di uomini da Pyongyang e addestrati nell'estremo oriente russo, sulla base del patto di mutua difesa.