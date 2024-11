Sci di fondo: Lorenzo Romano si aggiudica la 10 km a skating nel test di Livigno

Un’altra giornata di test a Livigno dove nella giornata di martedì 12 novembre è stata disputata una 10Km in tecnica libera.

Ad aggiudicarsi la vittoria al maschile è stato il cuneese Lorenzo Romano (Carabinieri) che ha concluso i 10km skating in 22:40.6 precedendo il 20enne slovacco Simon Adamov di 43”. Terzo classificato Davide Negroni, classe 2005 delle Fiamme Gialle che ha concluso il test a 52” dal vincitore.

Subito dietro altri due suoi compagni di squadra, Luca Del Fabbro, quarto a 57”da Romano, seguito da Daniel Pedranzini (Fiamme Gialle) distanziato di1’02”.

Risultato positivo anche per l’altro cuneese in gara, Alessio Romano (Carabinieri) che ha chiuso al 13° posto. Più attardato Edoardo Forneris (Esercito) che ha terminato in 24ª posizione.

Al femminile Ylvie Folie ha fatto la voce grossa: l’atleta del Centro Sportivo Carabinieri ha regolato con il tempo di 26:30.7 Veronica Silvestri delle Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, distanziandola di 44”. Sul terzo gradino del podio, sempre per le Fiamme Gialle, la diciannovenne piemontese Beatrice Laurent a 1’34” dalla testa, che si era aggiudicata la vittoria nella sprint in classico. Molto bene la cuneese delle Fiamme Gialle, Elisa Gallo che ha chiuso al 5° posto dietro la giovanissima (2007) slovacca Michaela Strakova.