Ad Antonello Venditti la Lupa capitolina: "Amo Roma, amo anche le sue buche"

(Adnkronos) - ‘’Sono onorato ed emozionato, Roma è casa mia e la amo in tutto le sue forme. Ho questa vocazione di amare questa città con tutti i suoi difetti. Siamo arrivati ad amare anche le buche di Roma, sono parte della nostra vita, ci facciamo i crescere i fiori’’. Lo ha detto Antonello Venditti ricevendo in aula Giulio Cesare la Lupa capitolina.

"Non sopportiamo le critiche altrui. Roma è una città amatissima, amata da tutto il mondo per questo dobbiamo rispettarla di più, i romani devono dare di più alla città. Vogliamo fare Roma great again’’, ha poi aggiunto il cantautore che cita il 'Make America Great Again' (ovvero 'Rendiamo l’America grande di nuovo').