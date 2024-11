Atp Finals, Alcaraz batte Rublev in 2 set

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz batte il russo Andrei Rublev per 6-3, 7-6 (10-8) in un'ora e 38 minuti oggi alle Atp Finals 2024 in un match della seconda giornata del gruppo intitolato a John Newcombe. Lo spagnolo, numero 3 del mondo, riscatta la sconfitta dell'esordio e rimane in corsa per l'accesso alle semifinali. Il russo subisce il secondo k.o. ed è fuori. Alle 20.30, sempre per il gruppo Newcombe, si sfideranno il tedesco Alexander Zverev e il norvegese Casper Ruud.