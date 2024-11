Elio e le Storie Tese lasciano X: "Musk un pericolo per la democrazia"

(Adnkronos) -

Elio e le Storie Tese lasciano X, dopo le esternazioni di Elon Musk sui giudici italiani in merito ai trattenimenti di migranti in Albania. "Buongiorno, cari amici! - scrivono sui social - Abbiamo deciso di chiudere il nostro profilo su X, ormai sempre più simile a una cloaca. Riteniamo Elon Musk un pericolo per la democrazia e la libertà e non abbiamo intenzione di continuare a far parte di una piattaforma di cui è proprietario e che utilizza spudoratamente per la sua orribile propaganda".

"Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito negli anni: ce ne andiamo e vi invitiamo a fare lo stesso. Potrete continuare a trovarci sul nostro sito e sugli altri social. Un abbraccio da Elio e le Storie Tese". Di ieri la notizia dell'analoga decisione presa da Piero Pelù e oggi anche il Guardian ha comunicato che non pubblicherà più contenuti su X.