Fondi Inail per progettare i nuovi ospedali: le minoranze in Regione vogliono vedere le carte

In Consiglio regionale si torna a parlare di nuovi ospedali e dei fondi necessari a dare corpo ai propositi di realizzare strutture tra le quali figure anche quella di Cuneo, il cui progetto mediante partenariato pubblico privato è al momento fermo e oggetto di un ricorso al Tar presentato dalla società proponente, la Inc del costruttore narzolese Dogliani, e di una richiesta risarcitoria per 11 milioni di euro.

Il tema ieri è stato tra quelli discussi al "question time" tenuto a Palazzo Lascaris per iniziativa del consigliere regionale saluzzese Mauro Calderoni.

Oggi il dibattito è proseguito nella prima Commissione, presieduta da Roberto Ravello, l’esame della variazione di bilancio, alla presenza dell’assessore Andrea Tronzano. Sono stati illustrati sia durante la mattinata, sia nel pomeriggio, diversi emendamenti delle opposizioni all’articolo 13.



Buona parte della seduta del mattino si è incentrata sulla presentazione e discussione di due richieste di sospensiva, formulate rispettivamente da Domenico Ravetti (Pd) e Sarah Disabato (M5s), sostenute da tutta l’opposizione. “Le rassicurazioni dell’assessore Tronzano circa l’imminente pubblicazione del Dpcm che indica l’incremento dei fondi Inail necessari per la progettazione dei nuovi ospedali non sono sufficienti, vogliamo ragionare sulla documentazione e chiediamo per questo di sospendere i lavori e di calendarizzare una Commissione congiunta prima e quarta con l’assessore Riboldi”, ha detto Ravetti.



Disabato ha invece presentato una sospensiva dei lavori per consentire di affrontare il tema del piano socio-sanitario: “La variazione porta con sé risorse destinate anche alla sanità e non è pensabile approvarla senza aver visionato il Piano socio-sanitario in Commissione, un atto di fondamentale importanza, peraltro già annunciato dall’assessore Icardi nella scorsa legislatura”.



I lavori sulla variazione di bilancio sono quindi stati sbloccati con la proposta, formulata dall’Ufficio di presidenza della Commissione e dalla Giunta, di convocare lunedì 18 novembre una seduta congiunta di prima e quarta Commissione, alla presenza dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi (foto sotto), per un approfondimento sulla copertura dei costi di progettazione degli interventi in edilizia sanitaria.

Sempre lunedì 18 è inoltre prevista una quarta con un’informativa di Riboldi sulla programmazione e le tempistiche del piano socio-sanitario regionale.

<figure class="image"> </figure>