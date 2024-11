La Medaglia d'Oro al Valor Militare torna a splendere ad Alba [VIDEO]

Oggi 13 novembre, la sala storica del Teatro Sociale "G. Busca" è stato il palcoscenico di un partecipato evento aperto al pubblico e organizzato in collaborazione con il Centro Studi “Beppe Fenoglio”, con la conduzione di Paolo Tibaldi. A introdurre la celebrazione il sindaco Alberto Gatto, che ha dichiarato: “La Medaglia, assente per troppo tempo, torna oggi a occupare il suo posto d'onore e a placare il senso di smarrimento che mi aveva lasciato non averla più. Il ritorno della Medaglia celebra la nostra storia e riafferma i valori fondanti della nostra comunità: libertà, giustizia e democrazia”.