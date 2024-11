L'annuncio del ministro Calderoli: “A Frabosa Soprana e Frabosa Sottana la Giornata internazionale della Montagna"

“Un annuncio importante per tutti i cittadini amanti della montagna: le celebrazioni per la Giornata internazionale 2024 si terranno sulle alpi cuneesi, precisamente nei Comuni di Frabosa Soprana e Frabosa Sottana”.

E' quanto ufficializzato dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

“Dopo gli appuntamenti sulle alpi di Edolo nel 2022 e gli appennini di Scanno-Villalago nel 2023 - ha proseguito Calderoli - il prossimo 14 e 15 dicembre saliremo nelle zone di Prato Nevoso. Il nostro obiettivo resta l’ascolto di tutte le terre e le genti montane, attraverso un confronto il più possibile ampio e partecipato.

Questa edizione sarà dedicata al presente delle montagne italiane, presentato e raccontato all’interno del Libro Bianco, e al futuro da poter costruire, focalizzandoci su sport, giovani e innovazione. Crediamo nelle montagne come zone strategiche per lo sviluppo del Paese e queste iniziative sono fondamentali per ribadirlo con ancora più forza.

Inviterò i sindaci delle Frabose al Dipartimento Affari Regionali in occasione della data ufficiale della Giornata internazionale della Montagna ( 11 dicembre ) e insieme dialogheremo per definire i dettagli per i due giorni di eventi sul territorio cuneese, senza lasciare nulla al caso. Sono e resto convinto che la sinergia con i territori sia fondamentale nell’attività politica, a maggior ragione per momenti come questo, e li aspetto volentieri a Roma”, conclude il Ministro.

I dettagli finali del programma verranno definiti dal Ministro insieme ai sindaci il giorno del loro incontro

Gallo: "Onorati e soddisfatti per la scelta del ministro"

“È un onore per il Piemonte, per le montagne cuneesi, per le Alpi del Mare, accogliere la Giornata della Montagna, a livello nazionale – dichiara l’assessore Marco Gallo –. Il 14 e il 15 dicembre saranno infatti Frabosa Soprana e Frabosa Sottana a ospitare gli eventi promossi dal Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie, guidato da Roberto Calderoli. È una grande soddisfazione, che esprimo a nome della Montagna piemontese, con il presidente Cirio e tutta la Giunta. Supporteremo come Regione i sindaci e le Amministrazioni dei due Comuni, che ringrazio. E porteremo negli eventi dei due giorni contenuti. Siamo infatti una Regione che ha aperto strade importanti, nell'ultimo mezzo secolo, rispetto alle politiche per la montagna. Un percorso che si concretizza, nel 2024, con 23 milioni di euro di fondo nazionale per la montagna che stiamo investendo, insieme con 11 milioni di euro di fondo regionale. Il 14 e il 15 dicembre stringeremo sinergie con tutte le Regioni. Con il Ministro Calderoli lavoriamo per rafforzare le politiche nazionali per la montagna. Il Piemonte ne è protagonista".