Roma, perquisizioni in Campidoglio: indagini anche su fondi Giubileo

(Adnkronos) - Una serie di perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di finanza, anche in Campidoglio, nell’ambito di una indagine condotta dalla Procura di Roma per corruzione, turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture nell’ambito di appalti per il rifacimento del manto stradale. La vicenda che vede tra gli indagati anche funzionari del Comune di Roma, riguarderebbe anche fondi per il Giubileo.