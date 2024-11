Saluzzo, le festività nei musei e luoghi della cultura

Musei Saluzzo presenta il variegato calendario di attività in programma per il mese di dicembre e i primi giorni dell’anno nuovo nei Musei e nei Luoghi della Cultura cittadini, in attesa e in occasione delle festività: visite guidate tematiche, momenti laboratoriali per i più piccini, degustazioni di prodotti tipici e artigianali.

Anche quest’anno MuSa vi offre la possibilità di far trovare sotto l’albero un momento unico e speciale per i vostri cari, a sostegno del territorio e delle sue ricchezze: a Natale regalate la Tessera MuSa, un biglietto nominativo che consente l’ingresso in tutti i siti museali comunali, valido per un anno, per giornate all’insegna della cultura!

Per ulteriori informazioni e acquisto è possibile inviare una email a musa@itur.it o chiamare il 329 3940334.

ELLIOTT ERWITT. L’ideale fuggevole

Alla Castiglia di Saluzzo continua inoltre la mostra dedicata all’universo ironico e profondo di Elliott Erwitt, uno dei giganti della fotografia del XX secolo. Elliott Erwitt. L’ideale fuggevole è la prima mostra originale in Italia dopo la scomparsa del grande autore, avvenuta nel novembre 2023, che riunisce fotografie in bianco e nero e a colori.

Concepita come la summa della sua arte, il progetto espositivo affianca alle immagini più iconiche opere raramente esposte. Quasi cento gli scatti selezionati, i più amati dall’autore, che la curatrice Biba Giacchetti ha scelto per rendere omaggio alla filosofia di vita e al modo di intendere la fotografia di Erwitt: i celebri ritratti di Marilyn Monroe, Che Guevara, Jack Kerouac, Marlene Dietrich, ma anche fotografie che hanno fatto la storia, come il diverbio tra Richard Nixon e Nikita Chruščëv, il funerale di John Fitzgerald Kennedy, l’indimenticabile match tra Joe Frazier e Muhammad Alì, così come le icone più amate dal pubblico per la loro forza romantica, come il California Kiss, o quelle più intime e private come il tenero scatto alla sua primogenita neonata, distesa sul letto, con la madre che la osserva. Conclude il percorso espositivo una sezione interamente dedicata agli ineffabili cani, metafore antropomorfe della condizione umana.

Elliott Erwitt. L’ideale fuggevole è un progetto promosso e organizzato dal Comune di Saluzzo e Fondazione Artea, in collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni e Orion57.

La mostra è visitabile dal 19 ottobre 2024 al 23 febbraio 2025, il venerdì dalle ore 15 alle 19, mentre sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 19. Possibilità di visita in autonomia o con guida in giornate prestabilite e su prenotazione.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria della Castiglia o su Ticket.it

Per informazioni visitare il sito fondazioneartea.org.

In occasione della mostra, Itur e l’amministrazione propongono cinque nuovi pacchetti turistici per esplorare arte, storia e natura del saluzzese: per saperne di più e prenotare la proposta più adatta a te visita la pagina Esplora Saluzzo!

Sabato 14 dicembre - Ore 16

Sapori di Natale

Castiglia, Museo della Civiltà Cavalleresca

Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre antichi odori e sapori di Natali lontani accompagneranno bambini e bambine in una visita sensoriale del Museo della Civiltà Cavalleresca che si concluderà con una divertente attività laboratoriale alla scoperta delle profumate pietanze del ricco banchetto natalizio alla corte dei Marchesi di Saluzzo.

L’attività, dedicata a bambine e bambini dai 4 ai 9 anni, partirà dalla biglietteria della Castiglia (Piazza Castello, 1) alle ore 16.

Il costo della visita sensoriale e del laboratorio sarà di 5 euro a partecipante, con la possibilità per gli accompagnatori di visitare i Musei della Castiglia a tariffa ridotta.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musakids@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione è obbligatoria.

Giovedì 26 dicembre - Ore 15.30

La magia del Natale

Museo Civico Casa Cavassa

Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, i Musei di Saluzzo propongono la visita guidata tematica La magia del Natale: un percorso alla ricerca delle più suggestive rappresentazioni della Natività all’interno del Museo Civico Casa Cavassa, considerata uno degli esempi più belli di dimora nobiliare di epoca rinascimentale del Piemonte.

Il costo della visita, con ritrovo alla biglietteria di Casa Cavassa (Via San Giovanni, 5) alle ore 15.30, è di 8 euro a partecipante, gratuito per under 10 anni accompagnati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musa@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione è obbligatoria.

Lunedì 6 gennaio - Ore 15.30

Dolcezze in Castiglia

Nel giorno dell’Epifania la visita guidata del pomeriggio alla Castiglia di Saluzzo prevede una dolce conclusione. Dopo aver messo in luce avvenimenti e curiosità nella lunga storia della fortezza, edificata nel 1270 e oggetto di trasformazioni e cambiamenti nei secoli a seguire, la guida accompagnerà i partecipanti sui camminamenti di ronda, per ammirare il suggestivo paesaggio circostante. Le visite si concluderanno al Ristorante Caffetteria La Castiglia per gustare il panettone artigianale accompagnato dallo zabaione, delizia tipica piemontese, preparati dallo chef Luca Banchio. Il costo della visita con degustazione è di 10 euro a persona, 5 euro per under 10 accompagnati. Partenza alle ore 15.30 alla biglietteria della Castiglia (Piazza Castello, 1).

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musa@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione è obbligatoria.





Orari dei Musei di Saluzzo dal primo novembre 2024 al 6 gennaio 2025:

La Castiglia, con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca, l’Esposizione e Collezione permanente della Fondazione Garuzzo e la mostra temporanea Elliott Erwitt. L’ideale fuggevole, sarà aperta venerdì dalle ore 15 alle 19, mentre sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 19. Il Museo Civico Casa Cavassa e l’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica apriranno sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. La Casa Museo di Silvio Pellico accoglierà i visitatori la domenica e i festivi dalle ore 14 alle 18. Sono confermate inoltre le chiusure nei giorni 25 dicembre e primo gennaio. Orari dei Musei di Saluzzo dal 7 gennaio al 28 febbraio 2025: Il Museo Civico Casa Cavassa, l’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica e la Casa Museo di Silvio Pellico saranno chiusi al pubblico per la pausa invernale dal 7 gennaio al 28 febbraio 2025. La Castiglia rimarrà invece aperta e visitabile tutti i venerdì dalle 15 alle 19, i sabati, le domeniche e festivi dalle 10 alle 19 fino al 23 febbraio.

Per gruppi e scuole sarà comunque possibile concordare aperture straordinarie, per ulteriori informazioni è necessario inviare una mail a musa@itur.it o chiamare il numero 329 394 0334.