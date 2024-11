Scrittorincittà, il ricco programma della seconda giornata: si chiude con un viaggio tra galassie e buchi neri al Toselli

Si prosegue con le stelle di Scrittorincittà nella seconda giornata di Festival, che prenderà il via alle 9 con un programma molto fitto.

Anche la seconda giornata di scrittorincittà si apre alle 9.00. Tutti gli appuntamenti ospitati al Centro Incontri: in Sala Blu con Mirella Mariani e Dino Ticli (Il più forte è il mio papà, Editoriale Scienza) ascolteremo storie di genitori specialissimi, in Sala Rossa con D'Agostino ci addentreremo in quello che non si vede, e che fa di noi quello che siamo ogni volta che scegliamo (La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain, Il Castoro). Nella Sala Falco parleremo della ricerca della propria identità con Antonio Ferrara e il suo Il mare ci aspettava (Einaudi Ragazzi).

In Sala Robinson Elisa Vincenzi presenta Giochiamo insieme? (illustrato da Nelly Aghekyan; Lavieri): storie di amicizie e di quanto le diversità a volte ci possa unire. Al Cinema Monviso, Lorenzo Colombo e Matteo Miluzio ci aiutano a rispondere alla domanda: Perché il cielo non ci cade sulla testa? (Hoepli).

Alla Biblioteca 0-18 con Roberta Bianchi (Il gioco del nascondino; Spettacolo a sorpresa, Editoriale Scienza) camminiamo tra le pagine del tempo lasciandoci guidare dalla fantasia. All'Auditorium Boario scopriamo l’autunno e conosciamo gli amici del bosco insieme ad Arianna Cicciò e Giuditta Campello, autrici di È autunno Riccio! (Emme edizioni). Poi ci spostiamo a Scuola: con Eliana Albertini per far fare a Orso, il protagonista di Cosa c’è fuori (Franco Cosimo Panini), una nuova avventura. Attraverseremo poi la giungla di Piccola Pantera e dei suoi nuovi amici con Pensa se di Chiara Raineri (Camelozampa). Con il libro Uguali ma diversi (Gribaudo) di Nicoletta Bertelle e Maria Loretta Giraldo ci chiederemo se è meglio restare fermi e non cambiare mai, o unirsi giocosamente agli altri per diventare qualcosa di più allegro e stupefacente.

Con Manlio Castagna e il suo Di fuoco e seta (Mondadori) uno sguardo nuovo su tempi remoti: il Risorgimento come non è mai stato raccontato prima. Andrea Maggi (Il mio Socrate, Giunti), il professore più celebre della tivù, ci porterà in una vita drammatica e ironica insieme, mostrandoci una via d’uscita fatta di parole da accogliere e da accompagnare. Emanuele Apostolidis e Elena Ghezzo ci presenteranno Paleo Stories. La valle dei mostri (Beccogiallo): disegni, racconti, cavernicoli e bestie preistoriche. Con Chiara Lorenzoni e Martina Brancato (Il fantasma della miniera, Il Castoro), storie di amicizia e fantasmi, ma senza paura! Nico Piro (Se vuoi la pace, conosci la guerra, Harper Collins) ci racconta come la pace sua qualcosa di concreto, che ha bisogno di tutte e tutti per essere realizzata. Luca Malagoli presenta Telemark. Sabotaggio all’atomica (Sinnos): il racconto di un fatto realmente accaduto è l’occasione per narrare a fumetti la corsa alla bomba atomica. Con ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura odv ets faremo una lettura ad alta voce per i più piccini. Tanti anche gli appuntamenti che avranno inizio alle ore 11.00, sempre in simultanea. Al Centro Incontri: in Sala Blu le ragazze e i ragazzi di Libera-Mente, il Gruppo di Lettura 11-13 anni della Biblioteca 0-18 di Cuneo, intervisteranno Manlio Castagna sul suo Di fuoco e seta (Mondadori), uno sguardo nuovo su tempi remoti che racconta con stile avvincente l’incredibile avventura di tre giovani in Sala Rossa ascolteremo Nico Piro sull'importanza della pace (Se vuoi la pace, conosci la guerra, Harper Collins). Luca Malagoli sarà invece in Sala Falco con Telemark. Sabotaggio all’atomica (Sinnos). In Sala Robinson Chiara Lorenzoni e Martina Brancato presentano Il fantasma della miniera (Il Castoro). Al Cinema Monviso Andrea Maggi (Il mio Socrate, Giunti) racconterà alle classi le parole che fanno bene al cuore. Alla Biblioteca 0-18 attraverso la lettura di Cosa c’è fuori (Franco Cosimo Panini) con Eliana Albertini avremo la possibilità di far fare a Orso, il protagonista della storia, una nuova avventura!

All’Auditorium Foro Boario andremo in Siberia con Emanuele Apostolidis e Elena Ghezzo e il loro Paleo Stories. La valle dei mostri (Beccogiallo). Torneremo fra i banchi di Scuola per tanti altri appuntamenti: alla scoperta del mondo intorno a noi con Roberta Bianchi (Il gioco del nascondino; Spettacolo a sorpresa, Editoriale Scienza). Ascolteremo le storie di una super detective con Elisa Vincenzi e il suo Mistero in cortile (Coccole Books). Con Giuditta Campello e Arianna Cicciò, autrici del libro Scuola nel bosco (Emme edizioni) conosceremo la bellezza della natura. Dino Ticli e Mirella Mariani (Il più forte è il mio papà, Editoriale Scienza) ci parleranno dei papà, di tutte le specie! Con La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain (Il Castoro) insieme ad Azzurra D’Agostino parleremo di scelte che fanno crescere. Antonio Ferrara ci farà scoprire l’importanza degli abbracci (Stringimi, Giunti).

Alle 18.00 al Centro Incontri, in Sala Blu Alessandro Vanoli (L’invenzione dell’Occidente, Laterza) ci aiuta ad afferrare la natura della società in cui viviamo. In Sala Rossa Matteo Caccia (Cose che succedono vivendo, Il Sole 24 Ore) - brillante inventore di format radiofonici e podcast -, ci parla dell’importanza delle storie e di uno dei mezzi più adatti a raccontarle: le radio. In Sala Falco saremo con Giuseppe Catozzella (Il fiore delle illusioni, Feltrinelli) che ci racconterà la storia della distanza fra due Italie separate da nord e sud e del difficile rapporto tra due cugini. In Sala Robinson con È giusto così!, scritto da Elisa Vincenzi (illustrato da Luna Colombini, Macadamia edizioni) parleremo di quanto sia importante difendere e proteggere i nostri sogni. Presso il CDT, in Sala Polivalente, Roberto Vitale (Le foto che hanno segnato un’epoca. Vol. 2, Beccogiallo) ci porta in un viaggio fatto di sguardi potenti e decisivi.

Al Rondò dei Talenti Sandro Natalini (La mamma di Neandertal, Editoriale Scienza) ci svelerà le differenze – o le similitudini – tra le donne, le nonne e le mamme ai tempi di Neanderthal e oggi. Nella sede di Confindustria Cuneo, in Sala Ferrero, Tommaso Braccini (Il viaggio più pericoloso della storia, Il Mulino) e Luigi Guarnieri (Le navi perdute del capitano Franklin, Einaudi), ci portano nelle storie e nelle avventure di eroi epici e aspiranti tali. All’Open Baladin Gabriele Rosso (Storia del pane. Un viaggio dall’Odissea alle guerre del XXI secolo, Il Saggiatore) ci porta in un viaggio alla scoperta della storia del pane.

Alle 19.00 al Museo Diocesano, Caro amico ti uccido, uno spettacolo teatrale che mostra grandezza e miseria di Franz Kafka, in occasione del centenario della sua morte. Scrittura a cura di Moth, performance del collettivo Teatro Monolite. La giornata si concluderà alle 21.15 al Teatro Toselli insieme ad Amedeo Balbi (Il cosmo in brevi lezioni, Rizzoli) con cui esploreremo le più recenti e sorprendenti scoperte dell’astrofisica, viaggiando tra buchi neri, galassie e pianeti.