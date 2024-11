A Bra, in municipio, l'incontro tra la giunta e la polizia ferroviaria di Fossano

La Giunta comunale braidese ha incontrato martedì 12 novembre la Polizia ferroviaria (Polfer) di Fossano. Con la recente apertura di un presidio presso la stazione di Fossano, infatti, l’area braidese è passata dalla competenza della Polizia ferroviaria di Asti a quella della città degli Acaja.

“L’incontro di oggi”, commenta il sindaco Gianni Fogliato, “è stato l’occasione per conoscersi, elaborare alcuni programmi di massima e ribadire la necessità per Bra di poter contare sul consueto e massimo impegno della Polfer nel presenziare la stagione ferroviaria ed effettuare controlli sui convogli in transito”.