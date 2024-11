La Fidas di Grinzane sorride con oltre 160 donatori e tante attività: "Speriamo che questa energia prosegua per tutto l'anno"

La Fidas di Grinzane si appresta a chiudere l’anno con un bilancio positivo, segnato da un significativo incremento nelle donazioni, in collaborazione con il gruppo di Alba. L’Arpa ha recentemente dato il proprio benestare per l’idoneità della nuova sede presso la palestra in piazza della Chiesa al Gallo, un passo importante per garantire ai donatori un luogo adeguato e sicuro.

Il capogruppo Franco Sampò si dice soddisfatto per la crescita del gruppo: “Abbiamo superato i 160 donatori, con un ricambio generazionale positivo. Sono sempre più i giovani che si avvicinano alla donazione del sangue, e questo è un segnale di speranza per il futuro”. Il percorso della Fidas di Grinzane punta ora a consolidare questi risultati, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più persone, specialmente tra le nuove generazioni. “Speriamo che questa energia prosegua per tutto l’anno e che riusciamo a convincere anche qualche altro giovane sull’importanza di donare il sangue”, aggiunge Sampò.

Tra gli appuntamenti imminenti, il tradizionale scambio di auguri previsto per il 14 dicembre nel pomeriggio a Grinzane, occasione durante la quale verranno consegnati panettoni e calendari ai donatori come segno di ringraziamento per l’impegno dimostrato.

Inoltre, per l’anno prossimo, la Fidas di Grinzane ha in programma una novità: l’organizzazione di una Tombola in occasione della festa di Grinzane, fissata per l’11 luglio. Un’iniziativa che punta a coinvolgere la comunità in un momento di convivialità e, al tempo stesso, a sensibilizzare sull’importanza della donazione.