"Autunno con Gusto": alle Nitto Atp Finals di Torino protagonisti i prodotti enogastronomici di eccellenza del Cuneese [VIDEO]

Alle Nitto Atp Finals di Torino non solo grande tennis, ma anche grande gusto, con i prodotti promossi dall’Atl del Cuneese.

Si è tenuta oggi, mercoledì 13 novembre, presso la sede dell’Archivio di Stato del capoluogo piemontese, una partecipata degustazione con le pietanze tipiche di "Autunno con Gusto", la rassegna enogastronomica che valorizza le eccellenze del territorio.

Per immergersi appieno nella realtà del territorio presentato, l’Atl ha proposto agli ospiti di Casa Gusto e ai numerosi giornalisti presenti una degustazione guidata con le specialità autunnali tipiche del basso Piemonte, attraverso le quali sono stati promossi gli appuntamenti fieristico-autunnali del Cuneese che animeranno ancora i mesi di novembre e dicembre, all’insegna del gusto e della tradizione.

La delegata cuneese dell’Associazione Italiana Lady Chef Alessandra Ingenetti (Locanda "Il Borgo di Valcasotto", Pamparato), con la sua creatività, ha dato voce ai formaggi d’alpeggio del Monregalese proposti con il pane di montagna ai porri e alle patate De.Co. di Garessio, per poi servire la tradizionale polenta bianca (realizzata con farina di grano tenero e farina di grano saraceno) accompagnata dal sugo al Porro Cervere e concludere con la Torta Valcasotto e con i Cuneesi proposti quale dolce galuperie finale.

Importante anche il risvolto benefico: la quota dei partecipanti è stata devoluta alla Fondazione Ospedale Le Molinette di Torino.

“Un territorio, quello cuneese, davvero ricco di prelibatezze che da settembre a dicembre ravvivano le tavole imbandite di sagre, locande e ristoranti. Autunno con gusto è un calendario che ci porta di piazza in piazza, nei borghi di pianura e di montagna, per conoscere ed apprezzare il meglio della nostra tradizione enogastronomica, grazie alla costante attività di Amministrazioni e Pro Loco che si prodigano per portare nei piatti dei commensali i colori e i sapori della tradizione", ha dichiarato la vicepresidente Atl Gabriella Giordano.

Al momento di promozione ha partecipato l’assessore alla Montagna della Regione Piemonte Marco Gallo: "Sono felice che la montagna e in particolare le valli del Cuneese siano oggi presentate con tutta la varietà di prodotti e di peculiarità che ne fanno un segno distintivo autentico e prezioso".

è lo spazio organizzato da Visit Piemonte per portare in auge le produzioni delle Aziende turistiche locali nell’ambito dell’evento sportivo mondiale con i più grandi tennisti al mondo che si contenderanno all’, fino a domenica, lo scettro delle Atp Finals.