Eccellente inizio per Sara Curtis agli Assoluti invernali in vasca corta, manifestazione valida come prova di qualificazione ai mondiali in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre.

A Riccione la saviglianese allenata da Thomas Maggiora, fresca di esordio alle Olimpiadi, fa suo il titolo italiano dei 50 dorso.

Per Sara tempo di 26’’14 ed in tasca il pass per i mondiali assoluti.