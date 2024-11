Rally: Giordano-Siragusa al "Ronde Valli Imperiesi" per chiudere un grandioso 2024

Ultimo atto del 2024 per Matteo Giordano e Manuela Siragusa che domenica 17 novembre parteciperanno al "13° Ronde Valli Imperiesi".

Una gara rapida e tecnica, con partenza ed arrivo ad Imperia nel piazzale della Capitaneria, composta da quattro passaggi sulla prova speciale Colla d'Oggia, lunga poco più di 14 km, per divertirsi e salutare un'annata sportiva culminata con la vittoria del Trofeo 4RM nell'IRC.

Matteo e Manuela si apprestano a partire per la Liguria "Assolutamente sereni e molto contenti di partecipare ad una gara in cui l'organizzatore, Scuderia Imperia Corse, ha dovuto addirittura respingere alcune iscrizioni tante ne sono arrivate.Parteciperemo a questo Ronde a bordo di una Renault Clio Rally 3 della Kimera Racing che ringraziamo per averci dato questa occasione".