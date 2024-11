Volley. La Honda Olivero Cuneo presenta il suo bilancio di sostenibilità: la collaborazione con Studio Quality ed i passi verso il futuro

La Honda Olivero Cuneo ha presentato ufficialmente il suo Bilancio di Sostenibilità presso la sede di Studio Quality di Borgo San Dalmazzo.

L'occasione è stata propizia per tutti gli stakeholder e gli sponsor per visionare il Bilancio di Sostenibilità della società e per passare momento di discussione importante insieme: anche da questi passaggi nasce il futuro di una società sportiva.

La nota lieta è stata vedere come tutti i presenti abbiano condiviso le proprie idee in maniera pulita e con l'unico obiettivo di guardare al futuro ed al bene della società, all'interno di un evento importante per tutta la Honda Olivero Cuneo ed unico nel mondo sportivo.

Importanza dimostrata dalle parole dell'ing. Piero Galeasso, membro del CDA di Honda Olivero Cuneo: “Sono entusiasta di aver avuto l’opportunità di presentare il report ESG di Honda Olivero Cuneo presso la sede di Studio Quality. È stato un momento significativo di condivisione, in cui abbiamo potuto illustrare il nostro impegno verso la sostenibilità e l'importanza di rendicontare i risultati secondo gli standard emanati dalla Comunità Europea, per consentire ai nostri stakeholder di valutare il nostro operato in modo trasparente, basandosi su dati oggettivi. La partecipazione di diverse aziende sponsor, insieme ai rappresentanti del Comune di Cuneo e di Confindustria Cuneo, ha sottolineato l’interesse e il supporto per questo progetto. Il report ESG include tutte le discipline e gli ambiti di consulenza e formazione in cui Studio Quality è attiva sul territorio, comprendendo aspetti che sono tipicamente oggetto di certificazione di sistema e di prodotto. Abbiamo approfondito i criteri generali secondo cui è stato redatto il report, con un’enfasi particolare sul pilastro Sociale, che rappresenta l’area di maggior impatto per Honda Olivero Cuneo. Durante la presentazione, abbiamo messo in evidenza tre ambiti essenziali: il legame con il territorio, la promozione del benessere e dello sport tra i giovani e l’ascolto continuo di tutti i nostri stakeholder. Auspichiamo che un numero crescente di aziende del territorio si unisca a noi in questo percorso di responsabilità sociale e sviluppo sostenibile, rafforzando l’impegno collettivo verso il benessere e la crescita della comunità. Continueremo a lavorare con entusiasmo per mantenere questi valori centrali nella nostra visione."

Alle parole dell'ing. Galeasso hanno fatto eco quelle dell'avv. Giorgia Ghibaudo di Studio Quality: “Siamo entusiasti di aver ospitato presso i nostri uffici la presentazione del Bilancio di Sostenibilità della Honda Olivero Cuneo, un evento che ci ha permesso di sottolineare l'importanza che il nostro Studio attribuisce ai principi ESG e alla Sostenibilità. Ringraziamo la Honda Olivero Cuneo per averci coinvolto in questo progetto, unico e innovativo nell’ambiente sportivo”.

Passa dal seguente link per visionare il Bilancio di Sostenibilità 2024/25