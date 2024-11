Al via la rassegna teatrale “Chi è di scena a… Neive”

Sabato 23 novembre prende il via la quinta edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena a… Neive”. Alle ore 21 presso l’Auditorium San Giuseppe di via Calissano a Neive Borgonuovo, andrà in scena lo spettacolo “Morto a rendere”, una commedia brillante in tre atti scritta e presentata dalla compagnia teatrale “I Fabulanti di Neive”, con la sceneggiatura di Lorena Dellapiana e Bruno Albesano, la scenografia e i costumi di Lorena Dellapiana, la regia di Massimiliano Dellapiana e l’aiuto regia e grafica di Deborah Padula.

Per assistere allo spettacolo si consiglia di prenotare il posto chiamando il numero telefonico 347.5726214.