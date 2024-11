Amsterdam, nuova notte di disordini: centinaia di arresti

(Adnkronos) - Centinaia di persone sono state fermate a Amsterdam durante una nuova notte di disordini scoppiati durante una protesta non autorizzata. Gli agenti sono intervenuti in Piazza Dam procedendo al fermo di 281 persone, la maggior parte delle quali per aver opposto resistenza alle forze dell'ordine rifiutandosi di applicare le loro direttive. Otto persone sono state fermate per possesso di oggetti contundenti, hanno reso noto gli agenti che hanno parlato di danni causati da decine di manifestanti agli autobus.

Le forze di sicurezza hanno però aperto un'indagine su presunte violenze della polizia nel quadro di questi arresti, dopo che sui social media sono circolate immagini di azioni da parte degli agenti sui manifestanti. "Sui social stanno circolando video che mostrano agenti dell'Unità mobile che intervengono contro i manifestanti”, ha dichiarato la polizia in un comunicato, confermando che è già stata aperta un'indagine.

Dallo scoppio delle violenze della scorsa settimana in occasione della partita di calcio tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, la città è in stato di massima allerta e la maggior parte delle manifestazioni sono vietate per motivi di sicurezza.