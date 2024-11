Bra aderisce alla Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza

Il 20 novembre si celebra il 35° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, contestualmente, la Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza.

In vista di questa importante ricorrenza, il Comune di Bra ha accolto l’invito di Anci e Unicef Italia aderendo a “Go Blue”, iniziativa nazionale che vedrà illuminarsi di blu numerosi monumenti o edifici rappresentativi di tutto il Paese, a sostegno del benessere dei minorenni.



Così, da lunedì 18 a domenica 24 novembre palazzo Garrone e i portici di piazza Caduti per la Libertà si tingeranno di blu, “per ricordare in maniera simbolica l’importanza di garantire l’attuazione dei diritti di tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti e a ricordare l’indispensabile ruolo svolto dalle amministrazioni comunali nel promuovere la Convenzione ONU e i diritti in essa sanciti”.



Sarà possibile scoprire i monumenti illuminati in tutta Italia, Bra compresa, e avere una visione d’insieme di tutte le città che simbolicamente ricorderanno la Convenzione ONU contribuendo a diffondere la conoscenza dei principi in essa contenuti, sul sito www.unicef.it/goblue.