Cuneo: MasterVolley, ecco le date per centrali, schiacciatrici e opposti

Il progetto prevede la crescita di giovani talenti che hanno la legittima ambizione di vedere nel futuro una carriera professionistica.

L’Academy di Cuneo Granda Volley ha creato una scuola di formazione dove grandi campionesse di specifici settori lavorano con le allieve della scuola per migliorare i propri talenti e comprimere i propri difetti.

La direzione della MasterVolley è affidata alla inarrivabile campionessa Eleonora Lo Bianco , con il curriculum tutt’oggi imbattuto di successi in campo e fuori. L’operatività unica nel suo genere prevede che ogni ragazza in base al proprio ruolo (alzatore, centrale, libero, schiacciatore, opposto) sia seguita da una grande campionessa del passato con l’obiettivo insieme al tecnico di riferimento della squadra in cui la ragazza milita di ottenere miglioramenti importanti che la accompagnino al debutto nella massima serie agonistica di pallavolo. Eleonora Lo Bianco, che seguirà in prima persona le alzatrici, ha coinvolto Paola Cardullo per i Liberi e Valentina Arrighetti per i centrali, Nadia Centoni per gli opposti e Simona Rinieri per le schiacciatrici. 5 campionesse del passato per creare le campionesse del futuro.

Chi può iscriversi: tutte le ragazze over 14 anni o che se di età inferiore abbiano già un avviamento definito al ruolo (cioè anche se di 11 anni già sia ad esempio un futuro libero, ecc)

Quanto costa: 499,00 Euro

Cosa Comprende:

Sessione di 4 ore di attività con la campionessa istruttrice (sia di campo che di strategia) per la definizione della ‘cartella atleta’

Sessione di 4 ore di attività con la campionessa istruttrice entro marzo (sia di campo che di strategia) per la ‘verifica dei miglioramenti’

Sessione di 4 ore di attività con la campionessa istruttrice entro giugno (sia di campo che di strategia) per la chiusura lavori e definizione ‘cartella campioni’

Filo diretto con la campionessa istruttrice per punto situazione mensile mediante chat Whatsapp operativa

Attestato di partecipazione

Sconto su Camp Estivo dedicato (in organizzazione)

Quando pagare: Il prima possibile per avere la certezza della partecipazione (massimo 20 ragazze)

Date 1^ Sessione Centrali e Schiacciatrici: 30 novembre dalle ore 9 alle 15 circa a Cuneo (Palestra Cuneo Granda Academy – Ex Media 4 Via Bassignano 14) con Valentina Arrighetti per i centrali e Simona Rinieri per le schiacciatrici.

Date 1^ Sessione Opposti: 4 gennaio dalle ore 9 alle 15 circa a Cuneo (Palestra Cuneo Granda Academy – Ex Media 4 Via Bassignano 14) con Nadia Centoni.

Per iscrizioni contattare la segreteria:

Chiara Frigerio - chiara.frigerio@cuneograndavolley.it - cell 329.4618777