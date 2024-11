Cuneo, un successo la visita del Prefetto Mariano Savastano al comando provinciale dei carabinieri

Il 5 novembre scorso, il Prefetto di Cuneo, Dott. Mariano Savastano, ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri del capoluogo.

Accolto dal Comandante Provinciale, Col. Marco Piras, il Prefetto ha dapprima incontrato una rappresentanza di militari del Comando, composta da tutti gli Ufficiali e da militari di tutte le categorie – Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri – effettivi alla sede di Cuneo; successivamente ha assistito alla presentazione del Comando, ascoltandone il briefing e visitando l’intera caserma. Il Col. Piras ha illustrato i dati attinenti al personale, alla logistica ed alle problematiche operative del territorio, indicando le strategie di contrasto alla criminalità attualmente in corso, argomenti che il Prefetto Savastano ha poi commentato esprimendo il proprio apprezzamento per l’operato dei Carabinieri in provincia ed indicando alcuni obiettivi e priorità nel settore dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La visita si è conclusa dopo circa un’ora e mezza con la viva soddisfazione di tutti i Carabinieri per aver ospitato il Prefetto presso la propria sede ed avergli mostrato come si svolge la loro vita quotidiana in servizio.