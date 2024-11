Da Alba a Treiso piace scambiarsi i libri: la biblioteca di libero scambio prende vita

Nel quartiere Moretta ad Alba, la nuova biblioteca di libero scambio inaugurata recentemente nel gazebo del giardino Varda ha già catturato l’interesse dei residenti. Questa iniziativa offre ai cittadini un punto di incontro culturale, dove chiunque può prendere in prestito un libro o lasciarne uno dei propri, contribuendo così alla circolazione di cultura e al piacere della lettura.

“Una bella soddisfazione dato l’impegno che ci abbiamo messo per realizzarla”, commenta Mariagrazia Perrone, presidente del comitato di quartiere Moretta-corso Langhe, che aggiunge: “Vedo spesso delle mamme con i bambini che sfogliano i libri. Hanno portato volumi e, poco per volta, noto sempre qualcuno intorno alla casetta. L’importante è che sia tenuta con cura da tutti”. Un’iniziativa che cresce grazie all’impegno del quartiere, coinvolgendo non solo gli adulti, ma anche i più piccoli che scoprono il piacere della lettura in un contesto libero e condiviso.

A pochi chilometri di distanza, anche Treiso ha aderito a questo movimento culturale con una propria casetta di book crossing. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale: “Ringraziamo la Libreria Milton per aver contribuito con alcuni libri ad arricchire la nostra casetta di scambio. È un bel gesto che permetterà di far circolare libri sul nostro territorio, incuriosire i lettori e stimolarli a partecipare a questo scambio continuo”.

La biblioteca di libero scambio è più di un semplice contenitore di libri: è un luogo in cui le persone si ritrovano, dove ogni volume ha una storia e può trovarne una nuova nelle mani di chi decide di portarlo a casa. “Invitiamo tutti a prendere un libro, sfogliarlo, leggerlo e poi riportarlo o a portarne uno proprio da condividere con gli altri perché, come scrive Umberto Eco, ‘i libri si rispettano usandoli, non lasciandoli stare’,” conclude l’amministrazione.