Eccellente inizio per Sara Curtis agli Assoluti invernali in vasca corta, manifestazione valida come prova di qualificazione ai mondiali in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre.

A Riccione la saviglianese allenata da Thomas Maggiora, fresca di esordio alle Olimpiadi, fa suo il titolo italiano dei 50 dorso. .

Per Sara tempo di 26’’14 ed in tasca il pass per i mondiali assoluti.