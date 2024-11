Stava pulendo il radiatore di un veicolo quando non è più riuscito a sfilare la mano, rimasta incastrata tra gli stretti spazi del vano motore.

E’ il singolare incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 novembre, in via della Motorizzazione a Cuneo.

In soccorso al malcapitato sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Busca che, non fidandosi a tagliare il dispositivo, sono riusciti a smontarlo in parte, dopodiché hanno accompagnato l’uomo in ospedale.