Trump ha scelto, Robert Kennedy segretario alla Salute

(Adnkronos) - Donald Trump ha scelto Robert F. Kennedy jr come segretario alla Salute. Il neo presidente eletto, trionfatore alle elezioni americane del 5 novembre, come anticipano Politico e la Cnn affida a Kennedy jr la guida del Dipartimento della Salute e dei Servizi umani. Kennedy jr, che negli ultimi anni ha assunto posizioni no vax, ha accettato la proposta di Trump, che dovrebbe ufficializzare la scelta nelle prossime ore.