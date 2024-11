Vignolo, le minoranze: "570.000 euro per l'ennesimo parco giochi. I progetti devono essere di ampio respiro e realmente utili alla collettività "

Nell’ultimo Consiglio comunale di Vignolo si è discusso principalmente dell'investimento da 570.000 euro per il nuovo parco giochi voluto dall'Amministrazione. I fondi sono regionali (500.000 euro) e comunali per oltre 70.000 euro.

Le due minoranze presenti in Consiglio comunale che erano rappresentate da Roberto Giraudo per la lista “Uniti per Vignolo” e Denis Scotti per la lista “CambiAmo Vignolo”, che ricordiamo rappresentano il sessanta per cento della cittadinanza che ha votato, hanno deciso di esprimere parere contrario a questo ordine del giorno. “Ma vi rendete conto di cosa state facendo?” ha affermato nel suo intervento il consigliere Giraudo, sindaco di Vignolo per 10 anni. “Non possiamo permetterci un progetto come questo quando abbiamo il verde pubblico che deve essere sistemato e altri parchi per bambini che devono essere mantenuti con interventi importanti”.

“Ho affermato che non credo a questo progetto - dice Denis Scotti - credo infatti che gli investimenti possano e debbano essere indirizzati verso situazioni più urgenti, vedi cura del verde, dei parchi già esistenti, e asfalto. E’ ovvio che questi fondi non possono essere destinati a quanto sopra, ma per quanto mi riguarda non avrei cercato di accedere ad un bando di questo tipo. La compartecipazione di oltre 70.000 euro fa capire che ci sono fondi comunali che possono essere utilizzati”.

Le due minoranze credono fortemente in un sistema alternativo per amministrare i fondi cittadini, per questo motivo hanno votato in modo univoco. Non possiamo accedere a bandi regionali e spendere fondi collettivi “tanto per fare”. I progetti devono essere di ampio respiro e realmente utili alla collettività. Per questo bando specifico il progetto presentato dovrà essere portato certamente a termine, noi pensiamo che si sarebbe potuto pensare di individuare altri bandi che avrebbero permesso al nostro paese di investire dove in questo momento siamo carenti. I 70.000 euro utilizzati potevano essere usati slegati da qualunque bando, su interventi che riteniamo urgenti come l’ampliamento del cimitero o l’asfaltatura di alcune strade che ad oggi sono in condizioni critiche o per la manutenzione ordinaria dei nostri giardini già esistenti che necessitano di attenzione.