Corteo a Torino, Bergesio (Lega): "Minoranza violenta non ci fermerà, solidarietà a Valditara"

“Grave quanto successo a Torino, dove nel corso dei cortei pro Pal, hanno dato fuoco al fantoccio di Valditara. Diversi i momenti di tensione con le Forze dell’ordine e gli episodi di violenza per compensare alla scarsa partecipazione alla cosiddetta ‘protesta civile’. Solidarietà a Valditara e agli agenti: una minoranza violenta non fermerà il lavoro del governo per rilanciare il Paese ed educare i nostri figli”.

Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio dopo gli scontri di Torino.