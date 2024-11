Stregati dalla Luna piena del Castoro e dall’arte di Franco Gotta

Il nome “Luna del Castoro” (Beaver Moon) affonda le radici nel passato e si deve alle tribù di nativi americani. Siamo nel periodo in cui la temperatura è più fredda e gli animali (come i castori) si preparano all’arrivo dell’inverno costruendo le proprie tane e preparando il cibo. Inoltre, la loro pelliccia diventa più spessa e soffice. Quale occasione migliore, quindi, per andare a caccia di questi animaletti durante la notte in cui la Luna illumina al meglio l’oscurità? Proprio grazie al bottino, venivano ricavate le pellicce di castoro per scaldarsi nei mesi gelidi. Per questa ragione, la Luna piena di novembre è detta anche Luna del ghiaccio o Luna Bianca, perché per il suo bianco candore cadeva in un mese in cui il freddo iniziava a farsi sentire.