Gemellaggio tra i licei de Amicis di Cuneo e Chambery [FOTO E VIDEO]

“Se chanta”, inno occitano ma anche celebra canzone patoise (attribuita dalla tradizione a Gaston Phoebus, conte di Foix) che univa solidalmente la regione dei popoli transfrontalieri sino alla Spagna, ha dato il benvenuto del liceo de Amicis a 23 ragazzi del liceo “Le Granier” di Chambery. I due licei transfrontalieri hanno vissuto quattro giorni di arricchente scambio culturale, selezionati in un incontro sul “Premier Roman” nell’ambito di Scrittori in città dove hanno incontrato la scrittrice Marie Rebour. Tali letture sono state l’occasione per condividere riflessioni e pensieri su tematiche importanti come la violenza di genere. Un’esperienza arricchente che, in un periodo di conflitti mondiali, educa al vivere insieme.





I liceali di Chambery erano accompagnati dalle prof.sse Claire Delattre e Laurence Berne e ospiti dei loro corrispondenti italiani delle classi 3 A e 3 C del Liceo Linguistico “E. De Amicis”. Hanno partecipato alle lezioni degli studenti cuneesi, impegnati in attività di scrittura creativa, di caccia al tesoro fotografica ed in momenti di socializzazione che hanno attraversato le frontiere.

Il 14 novembre hanno incontrato nel salone d’onore comunale, l’assessora al Turismo, alle Manifestazioni e alla metromontagna di Cuneo Sara Tomatis, che insieme al dirigente scolastico Carlo Garavagno, alla prof.ssa Susanna Ricci, coordinatrice del progetto insieme a tutto il dipartimento di lingua francese del liceo, hanno sottolineato la ricchezza e bellezza del patrimonio alpino, non barriera ma punto d’incontro fra i due popoli e Cuneo “città alpina 2024” e Chambery che lo è stata nel 2006.