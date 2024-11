A Cuneo si riflette sul futuro di palazzo Santa Croce assieme alla biblioteca "Gabriel García Marquez" di Barcellona

Lunedì 25 novembre, alle 15.30, presso il Salone d’Onore del palazzo comunale di Cuneo, si terrà il primo incontro di “READING FORWARD. Dialoghi sulla biblioteca” con ospite Neus Castellano Tudela, direttrice della Biblioteca “Gabriel García Márquez” di Barcellona, vincitrice del premio “Migliore biblioteca pubblica del mondo 2023”. L’appuntamento organizzato da Comune di Cuneo e Fondazione Artea, con il sostegno della Banca di Caraglio, anticipa e prepara una serie di successive conferenze per comprendere il ruolo e le nuove identità delle biblioteche rispetto al presente e alle sfide del futuro, nei processi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche territoriale, applicabili a questi luoghi. In questa occasione verranno richiamati i contenuti del dossier di candidatura di Cuneo a Capitale italiana del Libro 2025 che ha come obiettivo la costruzione di una visione per la nuova biblioteca civica del Polo Santa Croce, uno spazio della cultura per il futuro del capoluogo e del territorio provinciale.

L’incontro, aperto al pubblico e finalizzato al confronto tra cittadinanza ed esperti del settore, diventerà occasione di riflessione comune in vista della nuova apertura della Biblioteca Civica di Cuneo, prevista per il 2026. L’accesso alla sala è consentito a partire dalle ore 15.00, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti con obbligo di prenotazione entro giovedì 21 novembre ore 12.00 su Eventbrite (link) oppure scrivendo a info@fondazioneartea.org.

L’appuntamento di lunedì 25 novembre segna il primo passo per la creazione di un programma di incontri che vedrà il coinvolgimento di ospiti nazionali e internazionali, tra cui direttori e direttrici delle più importanti e significative biblioteche pubbliche al mondo, per condividere la propria esperienza con esperti, istituzioni e chiunque fosse interessato al tema. “Siamo lieti di dare avvio a un percorso che ci aiuterà a guardare attorno a noi a 360 gradi, perché vogliamo trovare ispirazione e buone pratiche a cui fare riferimento nel costruire un nuovo polo bibliotecario che sia a misura di futuro – dichiara Cristina Clerico, Assessora alla Cultura del Comune di Cuneo -. Il rinnovamento strutturale di Palazzo Santa Croce procede spedito. È tempo quindi di ragionare su come innovare il nostro modo di concepire una biblioteca civica perché sia sempre più uno spazio a servizio della città, un luogo accogliente, per i libri, ma soprattutto per le persone, un incubatore di cultura, nelle sue molteplici espressioni, Invitiamo a questo appuntamento tutti coloro che sul territorio cuneese gestiscono una biblioteca, perché in tanti possiamo trarne arricchimento”.

“Seguendo l’impegno di Artea nel coordinamento del dossier di candidatura di Cuneo a Capitale Italiana del Libro 2025, abbiamo ideato il progetto Reading Forward. Dialoghi sulla biblioteca per dare vita ad un confronto, di livello internazionale e altamente qualificato, sul futuro delle biblioteche e, in particolare, sul ruolo che le stesse possono rivestire nell’ambito della crescita culturale e benessere sociale dei territori, con particolare riferimento al futuro di Santa Croce a Cuneo”, prosegue Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea.

L’incontro avrà inizio alle 15.30 con l’intervento di Patrizia Manassero, Sindaca di Cuneo, Cristina Clerico, Assessora alla Cultura, Davide De Luca, direttore di Fondazione Artea e Flavio Bruna, architetto di Isolarchitetti Studio responsabile del progetto di restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo Santa Croce, che illustrerà il progetto di recupero architettonico dell’edificio destinato ad ospitare i 350.000 volumi del patrimonio librario della Città, la più antica biblioteca civica del Piemonte.

Interverrà Olivero Ponte di Pino, direttore artistico di Bookcity Milano, curatore e responsabile scientifico del progetto “Cuneo è un libro aperto, candidato per concorrere al titolo di Capitale italiana del libro 2025 indetto dal Ministero della Cultura. Il dossier di candidatura del Comune, realizzato insieme a Fondazione Artea, presenta contenuti sia analitici che progettuali e fonda la sua originalità proprio nel costituirsi come processo di progettazione partecipata, in grado di sviluppare un percorso di avvicinamento alla nuova biblioteca con protagonisti cittadini, stakeholder e istituzioni locali, nazionali e internazionali.

Ospite d’onore dell’appuntamento è Neus Castellano Tudela, direttrice della Biblioteca Gabriel García Márquez di Barcellona condividerà la propria esperienza con esperti, istituzioni e chiunque fosse interessato al tema, presentando e dialogando intorno all’istituto culturale che dirige nel quartiere Sant Martí de Provençals, vincitore del titolo di miglior biblioteca pubblica al mondo nel 2023, premio assegnato dalla Federazione internazionale delle associazioni e istituzioni bibliotecarie (IFLA).

Insieme alla direttrice Castellano Tudela prenderanno parte al dibattito Maurizio Vivarelli, professore ordinario di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia dell’Università di Torino e Stefania Chiavero, direttrice della Biblioteca Civica di Cuneo.