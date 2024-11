A Cherasco torna il "Presepe del Viaggiatore"

Il “Presepe del Viaggiatore” giunto ormai alla sua XVIII edizione (XX se si tiene conto degli anni di chiusura al pubblico per il COVID) ritorna come sempre e si allestirà a Cherasco nella chiesa di San Martino a 300 metri dal Municipio. L’originale Presepe coniuga le due grandi passioni dei realizzatori Maddalena Ravinale e Carlo Casavecchia: i viaggi intorno al mondo e la costruzione di presepi.

Come ogni anno il visitatore attraversa nuovi paesi, si accosta a differenti culture passando dai paesaggi latino-americani a quelli europei, dalle atmosfere dell’Africa nera al fascino del deserto del Sahara, dalle ambientazioni palestinesi e medio-orientali alle suggestioni indiane e dell’estremo oriente. Come è possibile tutto questo? Viaggiare in posti lontani permette a Carlo e Maddalena di riprodurre, lavorando con la fantasia e con grande cura dei particolari, ciò che hanno scoperto in giro per il mondo.

Quest’anno si passa dal deserto del Sahara del Niger alla Provenza francese, si attraversa la Palestina per giungere in Mongolia. Le offerte raccolte al Presepe verranno devolute a favore dell’ospedale di EMERGENCY appena riaperto nella striscia di Gaza in Palestina .

Il Presepe sarà aperto dal 1 dicembre ogni venerdì, sabato, domenica e festivi sino al 12 gennaio compreso con i seguenti orari: VENERDI’ E SABATO 15,00/18,00 DOMENICA E FESTIVI 10,30/12,30 15,00/18,00